Это соответствующий этап стратегической операции россиян, – Арестович о массовых ударах по Одессе
Российские убийцы 9 мая обстреливали Одессу. Они атаковали из противокорабельных комплексов.
Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в интервью российскому политическому деятелю Марку Фейгину, передает 24 канал.
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Стреляют из Крыма
Советник подчеркнул, что оккупанты пытаются разрушить аэродромную сеть Украины, чтобы не действовала наша авиация. Особо атакуют Одессу и используют противокорабельные комплексы.
Арестович отметил, что город обстреливают из самого Крыма, а это, по его словам, показывает, что либо ракеты заканчиваются, либо россияне что-то испытывают и проводят учения. Он предположил, что эти вещи могут быть не взаимоотрицаемыми. Советник добавил, что рашисты бьют по аэродромам, но, как мы уже привыкли, попадают в жилые дома.
Оккупанты активизировались так к 9 мая, потому что у них новый стратегический этап спецоперации. Наша авиация очень хорошо бьет их вблизи Изюма. Они обижаются и хотят, чтобы не била, а она продолжает,
– сказал Арестович.
Атака 9 мая
Всего за предыдущие сутки россияне выпустили по Одессе 7 ракет. Они попали в 2 объекта гражданской инфраструктуры. В оперативном командовании "Юг" рассказали, что, к сожалению, погиб один человек. Еще 5 горожан получили ранения. Их госпитализировали.
Обратите внимание – больше деталей обстрела Одессы: смотрите видео
Что происходило в Одессе 9 мая
- В город приехал глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они встретились с мэром Геннадием Трухановым и руководителем военной администрации Максимом Марченко. Также побывали у дома, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.
- Как раз во время визита решисты обстреливали город. Мишель и Шмыгаль прятались в укрытии.
- Известно, что от обстрелов в Одессе загорелся один торговый центр.
- В общей сложности сигнал воздушной тревоги 9 мая звучал в Одессе 14 раз.