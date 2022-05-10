Это соответствующий этап стратегической операции россиян, – Арестович о массовых ударах по Одессе

Российские убийцы 9 мая обстреливали Одессу. Они атаковали из противокорабельных комплексов.

Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в интервью российскому политическому деятелю Марку Фейгину, передает 24 канал.

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Стреляют из Крыма

Советник подчеркнул, что оккупанты пытаются разрушить аэродромную сеть Украины, чтобы не действовала наша авиация. Особо атакуют Одессу и используют противокорабельные комплексы.

Арестович отметил, что город обстреливают из самого Крыма, а это, по его словам, показывает, что либо ракеты заканчиваются, либо россияне что-то испытывают и проводят учения. Он предположил, что эти вещи могут быть не взаимоотрицаемыми. Советник добавил, что рашисты бьют по аэродромам, но, как мы уже привыкли, попадают в жилые дома.

Оккупанты активизировались так к 9 мая, потому что у них новый стратегический этап спецоперации. Наша авиация очень хорошо бьет их вблизи Изюма. Они обижаются и хотят, чтобы не била, а она продолжает,

– сказал Арестович.

Атака 9 мая

Всего за предыдущие сутки россияне выпустили по Одессе 7 ракет. Они попали в 2 объекта гражданской инфраструктуры. В оперативном командовании "Юг" рассказали, что, к сожалению, погиб один человек. Еще 5 горожан получили ранения. Их госпитализировали.

Обратите внимание – больше деталей обстрела Одессы: смотрите видео

Что происходило в Одессе 9 мая