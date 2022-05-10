Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю для російського політичного діяча Марка Фейгіна, передає 24 канал.
До теми В Одесі внаслідок обстрілу загорівся торговий центр: ЗМІ повідомляють про поранених
Стріляють з Криму
Радник наголосив, що окупанти намагаються зруйнувати аеродромну мережу України, щоб не діяла наша авіація. Особливо атакують Одесу й використовують протикорабельні комплекси.
Арестович зазначив, що місто обстрілюють з самого Криму, а це, за його словами, показує, що або ракети закінчуються або росіяни щось випробовують і проводять навчання. Він припустив, що ці речі можуть бути й не взаємозаперечними. Радник додав, що рашисти б'ють по аеродромах, але, як ми вже звикли, потрапляють в житлові будинки.
Окупанти активізувалися так до 9 травня, бо у них новий стратегічний етап спецоперації. Наша авіація дуже добре б'є їх поблизу Ізюма. Вони ображаються й хочуть, щоб не била, а вона продовжує,
– сказав Арестович.
Атака 9 травня
Загалом за попередню добу росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що, на жаль, загинула одна людина. Ще 5 містян отримали поранення. Їх госпіталізували.
Зверніть увагу – більше деталей обстрілу Одеси: дивіться відео
Що відбувалось в Одесі 9 травня
- До міста приїхав очільник Європейської ради Шарль Мішель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вони зустрілися з мером Геннадієм Трухановим та керівником військової адміністрації Максимом Марченком. Також побували біля будинку, де загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся.
- Якраз під час візиту рашисти обстрілювали місто. Мішель і Шмигаль ховалися в укритті.
- Відомо, що від обстрілів в Одесі загорівся один з торгових центрів.
- Загалом сигнал повітряної тривоги 9 травня лунав в Одесі 14 разів.