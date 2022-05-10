Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю для російського політичного діяча Марка Фейгіна, передає 24 канал.

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Стріляють з Криму

Радник наголосив, що окупанти намагаються зруйнувати аеродромну мережу України, щоб не діяла наша авіація. Особливо атакують Одесу й використовують протикорабельні комплекси.

Арестович зазначив, що місто обстрілюють з самого Криму, а це, за його словами, показує, що або ракети закінчуються або росіяни щось випробовують і проводять навчання. Він припустив, що ці речі можуть бути й не взаємозаперечними. Радник додав, що рашисти б'ють по аеродромах, але, як ми вже звикли, потрапляють в житлові будинки.

Окупанти активізувалися так до 9 травня, бо у них новий стратегічний етап спецоперації. Наша авіація дуже добре б'є їх поблизу Ізюма. Вони ображаються й хочуть, щоб не била, а вона продовжує,

– сказав Арестович.

Атака 9 травня

Загалом за попередню добу росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що, на жаль, загинула одна людина. Ще 5 містян отримали поранення. Їх госпіталізували.

Зверніть увагу – більше деталей обстрілу Одеси: дивіться відео

Що відбувалось в Одесі 9 травня