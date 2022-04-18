"Это спасает жизнь": Садовый призвал не легкомыслить и прятаться в укрытие во время тревоги

Мэр Львова призвал всех жителей города следить за воздушной тревогой и прятаться в укрытие во время нее.

Это Андрей Садовый подчеркнул во время брифинга журналистам, передает 24 канал.

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Напомним, что сегодня утром Россия нанесла 5 авиаударов по Львову. В результате вражеской атаки уже известно о 7 погибших и 11 пострадавших.

Садовый отметил, что каждая атака на город или информация о погибших от рук оккупантов дает дополнительные импульсы для гражданских заботиться о своей безопасности.

На вопрос журналиста, почему во Львове не все люди прячутся в укрытие во время воздушной тревоги, мэр ответил: "люди расслабляются, светит солнце, можно выпить кофе, нет таких ужасных разрушений, которые мы видим в центре, на востоке нашей страны".

Мы должны еще раз и еще раз подчеркивать людям, что береженого Бог бережет. Поэтому, когда есть сигнал воздушной тревоги, надо спускаться в укрытие. Нравится вам это или не нравится. Это спасает жизнь,

– заметил Садовый.

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