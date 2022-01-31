Резников объяснил, почему только сейчас Запад начал активно обсуждать войну в Украине

Алексей Резников заявил, что в течение 7 лет войні Украина не была в повестке дня многих стран, Был определенный эффект "привыкания", поэтому местные медиа меньше обращали на это внимание.

В то же время министр обороны Украины Резников заявил, что мир изменился. В Германии – обновление правительства. В США состоялись президентские выборы, страна получила новое руководство. Кроме того, в повестке дня – предстоящие выборы во Франции.

Заметьте Польша пока не передавала Украине оружие – Резников

Угрожающее поведение России, которое длится уже 8 лет, вызывает беспокойство. По словам Резникова, впервые это произошло весной 2021 года. Накануне Пасхи тогда опубликовали первые сообщения о скоплении российских войск.

"Цифры – те же, что и весной 2021-го".

Министр отметил, что с точки зрения математического количественного показателя цифры совпадают с теми, которые есть в 2022 году. Сейчас речь идет об условных 110 тысячах наземного компонента. Это – количественный состав именно российских военных.

Между тем, если добавить воздушную и морскую компоненту, будет не более 120 – 125 тысяч вдоль всей границы Украины. В частности, речь идет об административной границе временно оккупированного Крыма.

По словам Резникова, "цифры – те же, что и весной 2021-го".

Россия поняла, что тактика удалась

Министр подчеркнул: вызывающее поведение России привело к звонку от Джо Байдена и встрече в Женеве. Страна-оккупант поняла, что тактика удалась. Именно поэтому осенью Россия снова прибегла к ней.

На фоне выхода контингента НАТО из Афганистана это привлекло внимание СМИ. Речь идет о The Washington Post и Politiko.

Продолжается работа на "внутреннего гражданина"

Резников отметил, что сообщение о сокращении количественного состава в посольствах или выезде семей сотрудников – это работа на внутреннего гражданина. Министр напомнил, что в США осенью состоятся выборы в главный законодательный орган.

Политическая конкуренция уже стартовала. Демонстрация поддержки Украины и проактивная позиция важна не только для внешнего мира. Это – также внутренняя политика.

Поддержка Украины стала внутренней политикой:

США;

Великобритании;

стран Балтии.

По словам Резникова, держать Украину на первых полосах – в интересах многих стран.

Министр процитировал Збигнева Бжезинского – советника нескольких президентов Соединенных Штатов. Он сказал, что геополитика – это большая шахматная доска.

Мы с вами сегодня – несколько клеточек на той шахматной доске. Но играют в шахматы не два игрока, а больше. А медиа реагируют, потому что это стало трендом – они зашли в эту колею и не могут из нее выйти, потому что надо, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал,

– заявил Резников.

"Россия не решила, нападать ли на Украину"

Резников заявил, что глава Кремля Владимир Путин еще не одобрил решение по нападению.

Министр подчеркнул: он надеется, что Россия все-таки не решится на эскалацию.

Сейчас Кремль пытается "занять позицию силы для переговоров с США и Европой".

Что в голове у Путина: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.