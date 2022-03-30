Это такой замысел, – военный эксперт назвал направления, которые будет атаковать Путин

Оккупанты намерены собраться с силами и пойти в Украину новой атакой. Цель россиян предусмотреть не сложно.

Есть направления, которые сейчас важны для России. О них в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Стоит прочесть Путин начинает нервничать, – военный эксперт о критической дате 9 мая

Как оккупанты будут развивать наступление

По его словам, российские военные постараются:

прорвать оборону в зоне Операции Объединенных сил;

выйти на реку Днепр.

Далее, как считает эксперт, они будут развивать одновременно наступление на Север (Киев) и Юг (для окружения украинских войск).

"Я думаю, это такой замысел, другого я здесь не вижу. Наша задача – этот замысел полностью сломать", – подчеркнул Жданов.

Заметим, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты только частично отводят войска с территории Киевской и Черниговской областей.

Какие направления хочет атаковать Путин: смотрите видео