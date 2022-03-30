Это такой замысел, – военный эксперт назвал направления, которые будет атаковать Путин
Оккупанты намерены собраться с силами и пойти в Украину новой атакой. Цель россиян предусмотреть не сложно.
Есть направления, которые сейчас важны для России. О них в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Как оккупанты будут развивать наступление
По его словам, российские военные постараются:
- прорвать оборону в зоне Операции Объединенных сил;
- выйти на реку Днепр.
Далее, как считает эксперт, они будут развивать одновременно наступление на Север (Киев) и Юг (для окружения украинских войск).
"Я думаю, это такой замысел, другого я здесь не вижу. Наша задача – этот замысел полностью сломать", – подчеркнул Жданов.
Заметим, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты только частично отводят войска с территории Киевской и Черниговской областей.
Какие направления хочет атаковать Путин: смотрите видео