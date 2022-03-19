Это технически невозможно, хотя попытка может быть, – Арестович о наступлении на Киев

Алексей Арестович успокоил, что российским оккупантам не удастся совершить наступление на Киев. Это технически невозможно.

Хотя советник главы ОП отметил, что техническая попытка может быть. Однако сначала оркам следует пройти пригород Киева.

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А когда они проходят, мы видим уже: 24 дня они пытаются взять Бучу и Гостомель. Мы их отбросили оттуда,

– сказал Арестович.

Он добавил, что в пригороде столицы гибнут российские командиры. Это при том, что враг перебросил сюда "элитные" подразделения.

Важно – В Киевской области в результате обстрела погибли 7 гражданских: еще 5 ранены: