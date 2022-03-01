Это террор против Харькова, военное преступление, – Зеленский

Российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову 1 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда этого не простит.

Президент отметил, что российские убийцы ударили ракетой по самой большой площади Европы – площади Свободы. Он сказал, что оружие прилетело из Белгорода.

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"Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро народу Украины. Украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами. Во многих смыслах. Даже граница между ними была только условная, только на картах, но точно не в душе. Теперь все изменилось", – сказал Зеленский.

Это русский террор

Президент назвал преступление российских захватчиков террором против города. Он отметил, что там не было военных объектов.

"Это против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет", – сказал он.

К чему призвал Зеленский

По словам Зеленского, удар по Харькову является военным преступлением. После такого Россию следует официально считать государством-террористом.

Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах,

– заявил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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