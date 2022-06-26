Это терроризм, – победитель "Голоса страны" рассказал, как живет оккупированная Харьковщина

Сестра победителя шоу "Голос країни" Ивана Ганзеры с первого дня полномасштабного вторжения России находится под оккупацией. Она проживает в двух километрах от России – в поселке городского типа Казачья Лопань Харьковской области.

О постоянных обстрелах россиянами, циничных требованиях оккупантов и жизни сестры на временно оккупированной территории в Харьковской области – украинский певец Иван Ганзера эксклюзивно рассказал сайту 24 канала.

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"Россияне около недели не давали даже забрать трупы"

Иван Ганзера рассказал, что именно от сестры узнал о вторжении оккупационных войск утром 24 февраля. Она сообщила ему, что по их поселку стреляют "Грады".

Сестра была в слезах. Она плакала и бежала домой. Хотела эвакуироваться, быстро сбежать. Она добежала домой и пыталась собрать какие-нибудь вещи. Однако буквально в 6:00 утра она позвонила мне и сказала, что эвакуация у нее уже невозможна. Ведь по их поселку уже полным ходом ездят российские танки и любое перемещение по населенному пункту им запрещено,

– рассказал мужчина.

Местным жителям не разрешали даже выходить из домов. Иван рассказал, что ситуация была настолько ужасающей, что от ударов "Градами" были пострадавшие люди в их деревне. И россияне около недели не давали даже забрать тела, просто лежавшие на улице, на перекрестке. Оккупанты запрещали выходить из своих домов даже за водой.

Когда немного стихает, сестра выходит из подвала, чтобы помыться и приготовить еду. Затем они снова убегают в подвал. Все это время они находятся под постоянными обстрелами. Там продолжаются бои – то наши наступают, то россияне. В таком ритме они находятся все это время,

– рассказал он.

Иван Ганзера / Фото из фейсбука украинского певца

Живой щит для оккупантов

Через пять дней после начала оккупации исчезли свет, газ и связь. Буквально неделю назад в Казачьей Лопани появился свет. Пока не было света, люди готовили еду на костре. Бывали за все это время такие моменты, что у них не было что есть. По словам мужчины, люди были готовы ехать под пулями, чтобы просто не умереть от голода, в Харьков или в Россию.

Поначалу они не хотели эвакуироваться в Россию. Но когда ситуация стала очень сложной, то стало безразлично, куда убежать, лишь бы подальше от пуль и снарядов. Многие уехали в Россию, когда была такая возможность. И очень многие транзитом выехали в страны Европы.

Однако сейчас эвакуация невозможна никуда. Людей там держат прямо как живой щит. В населенном пункте осталось около двух тысяч человек, которые хотели бы уехать в Украину. Это линия огня,

– добавил он.

Российских солдат там немного. Там преимущественно находятся военные из квазиреспублик. А российская техника стоит прямо у людей во дворах.

Поэтому, наверное, они и не позволяют выезжать местным, потому что они для оккупантов являются живым щитом. Это настоящий терроризм,

– подчеркнул Иван.

Российская техника стоит прямо у людей во дворах / Фото из архива сайта 24 канала

Оккупанты распространяют фейки, что Украины уже нет

По его словам, сейчас связь с сестрой очень плохая. Она выходит куда-нибудь раз в неделю, чтобы сказать, что жива и здорова. Бывает, что и не выходит вообще. Связь есть только в одном месте. И там достаточно опасно. Если она и звонит по телефону, то это, буквально, на минуту или две, чтобы рассказать, какая ситуация.

Также женщина спрашивает, что происходит в Украине, ведь у них полноценный информационный вакуум. Оккупанты рассказывают им, что "у них должен быть референдум, они должны присоединиться к России, ведь Украины уже нет, Украину уже забрала Польша".

Мне достаточно долго пришлось убеждать сестру, что это неправда, что ничего с Украиной не произошло, кроме того, что продолжается война, летящие ракеты, что Украина есть и будет. Рассказывала, что россияне, если видят кого-нибудь с телефоном, то отбирают мобильные сим-карты. Сестра уже давно не выходила на связь. И я переживаю, чтобы и у нее не отняли. Чтобы она хотя бы сообщить, что жива и здорова,

– сказал он.

Российские солдаты часто останавливают людей на улицах и под прицелом автомата заставляют открыть мобильное приложение банков. А потом перевести все средства, которые были на карточках, на ту, которую говорят.

Оккупанты распространяют фейки, что Украины уже нет / Фото из архива 24 канала

Я не знаю как, но сестре удалось каким-то образом найти интернет и буквально несколько недель назад заблокировать свою карту в банке. Она удалила все приложения и таким образом обезопасилась. Вы должны понимать, что там царит правило "у кого оружие – тот и сильный". Люди действительно находятся в тяжелой ситуации, законы не работают,

– отметил Иван.

По словам певца, на оккупированной территории все зависит от настроения конкретного военного, конкретного террориста. Есть более или менее адекватные, а есть те, которые приехали поживиться чем-нибудь. Как и везде, там процветает мародерство. Также, отметил он, "известны случаи изнасилований и расстрелов".

Я сам тоже родился в Харьковской области, но с другой стороны, которая сегодня также оккупирована, моя родная Изюмщина. То, что рассказывают мои одноклассники, которым удалось уехать, на самом деле очень ужасает. Мы об этом не знаем, потому что там тоже нет связи. Но когда Украина отвоюет эти территории, то мы увидим не одну Бучу и не одну Бородянку,

– сказал мужчина.

Одноклассник Ивана рассказывал, что оккупанты насиловали как и женщин, так и девушек. А те, которые отказывались и пытались скрыться, – на его глазах буквально расстреливали.

У моего одноклассника есть дети. Когда российские военные зашли, то он пытался уехать в сторону Харькова еще в первые дни. Но поездка была недолгой. Их остановили, всех вывели из машины, забрали ключи от автомобиля и сказали идти домой. Где его машина – он еще не знает. Слава Богу, где-то у знакомых ему удалось раздобыть другой автомобиль, и они, бродя по полевым дорогам, все же уехали,

– рассказал он.

"За то, чтобы жить – ты отдаешь все свое имущество"

Сестра Ивана вместе с мужем также пробовали выехать на свой страх и риск в сторону Харькова, когда у них закончилась еда. На блокпосте, на выезде из их села, их тоже остановили и вывели из машины. Мужчину раздели и смотрели татуировки. Потом очень сильно избили. В сторону Харькова их так и не пропустили. И когда семья вернулась домой, то к ним пришли с обысками.

В последний раз, когда мы общались с сестрой, она сообщила, что во время очередной попытки договориться на блокпосте с российскими военными, чтобы они пропустили все же их на территорию России, один из них предложил ей переписать на него все свое имущество – автомобиль и дом. После того как она пересечет российскую границу в Белгороде,

– продолжил он.

Оккупанты заставляют людей переписывать все свое имущество, чтобы выжить / Фото Getty Images

По словам Ивана, если гражданин Украины пересекает границу и, в конце концов, его пропускают, то на границе он должен обязательно сдать украинский паспорт и получить российское гражданство. А машину заставляют переоформить на российскую регистрацию.

За то, чтобы жить, ты отдаешь все свое имущество. Это бандитизм и дикость. Но это военное время, дикие люди вокруг нас. Я сказал своей сестре, что никакие материальные вещи не стоят ее жизни. Все можно нажить и приобрести. Тем более что у меня есть большие сомнения, что такие соглашения будут иметь какую-то юридическую силу. Если дом уцелеет и там снова будет Украина, мне кажется, что она так же беспрепятственно сможет вернуться в свой дом. И я ей посоветовал, если будет такая возможность, то делать все возможное, чтобы выжить,

– сказал мужчина.

Украинский певец пытается найти возможность забрать сестру и ее мужа в более безопасное место. Он рассказал, что даже пытался связаться с кем-то, кого знает в России, чтобы они помогли забрать его семью на территорию России. А уж оттуда они могли бы переехать в Европу.

Но это очень сложно. Потому что об эвакуации никто не говорит и многие военные говорят, что эвакуироваться еще опаснее, чем сидеть и ждать в подвале,

– подчеркнул он.

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Оккупанты заставляют сдавать украинский паспорт на границе, чтобы выехать в Россию / Фото Getty Images

Эвакуация, по его словам, возможна в Россию сейчас единственным путем. Если есть родственники в РФ, и они приедут прямо на границу и напишут запрос пограничникам. Только тогда, возможно, появится возможность того, что с оккупированных территорий смогут выпустить людей через границу в Россию.

Родственников в РФ у нас нет. Я пытался связываться с известными людьми в России, в том числе с Дианой Арбениной – своим тренером на шоу "Голос країни". Некоторые из них хотя бы отвечают, что это очень рискованно и они не будут заниматься спасением моей сестры, а большинство тех, к кому я обращался, даже не отвечают. Просто читают сообщение и на этом все,

– поделился Иван.

Певец обратился также с призывом к украинским властям, которые занимаются гуманитарными вопросами. Чтобы они не забывали, что на оккупированных территориях Харьковской области также очень много людей, нуждающихся в коридорах и которые хотят вернуться в Украину.

И если бы была такая возможность, чтобы организовать это, я убежден, что мы могли бы спасти много украинцев, которые даже там, на далеком российском коридоре, любят Украину и до последнего ждут помощи от нее. Они верят, что она все же заберет их домой,

– подчеркнул мужчина.

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