Это традиционная политическая забава, – ОП о слухах об отставке Авакова

В офисе Президента опровергли слухи о плане объявить досрочные выборы главы государства после Дня независимости. Также в ОП говорят, что информация о предстоящей отставке Авакова – ложная.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что никаких обсуждений относительно досрочных выборов нет, как и относительно отставки министра внутренних дел.

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В Украине часто генерируют различные "шокирующие" слухи, – Подоляк

Это наша традиционная политическая или околополитическая забава – постоянно генерировать различные "шокирующие" слухи, а после серьезно их анализировать и обсуждать. Но на самом деле, все это пустота,

– сказал Подоляк.

Советник Ермака считает, что таким образом проводят спекуляции отдельные политики и медиа. Мол, так депутатов и чиновников хотят вовлечь в собственные интриги.

СМИ сообщали, что Аваков может уйти в отставку уже в сентябре

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщали, что вопрос с отставкой действующего главы МВД может решиться уже в сентябре. Пока нет окончательного согласия относительно того, как это можно реализовать.

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В свою очередь, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что не видел конкретных инициатив по увольнению Авакова, зарегистрированных в парламенте. Последнее постановление об увольнении министра зарегистрировали "Голос" и "Европейская Солидарность" в 2020 году.