Кремль признал огромные потери на войне в Украине: говорят, это трагедия

Россия впервые признала, что их войска понесли значительные потери в войне в Украине.

Песков признал потери русской армии

В частности, об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков в интервью американскому каналу и назвал это трагедией.

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Так, журналист спросил Пескова, не считает ли он унижением то, что Россия потеряла тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков.

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас,

– сказал Песков.

Отступление от Киева и Чернигова Песков назвал "жестом доброй воли во время переговоров". Мол, это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать готовность к переговорам.

К слову, ни Генштаб ВСУ, ни союзники Украины, как вот НАТО не верят в "отступление" России. Вражеские войска перегруппировываются, чтобы нанести еще один удар на Востоке Украины.

Тем не менее, Россия действительно понесла значительные потери – ВСУ ликвидировали 18 900 российских солдат.