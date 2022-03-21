Это угроза и для Польши, – посол Украины о вероятном наступлении Беларуси

Польша готовится к возможной атаке, в том числе и со стороны Беларуси, на правительственном уровне. Государство укрепляет свои вооруженные силы.

Это реальность, которая может произойти. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Обратите внимание Польское правительство готовится, опасения есть, – Дещица об угрозе со стороны России

Оккупанты меняют свой плацдарм

По его словам, Россия не знает, как дальше проводить наступательную "операцию" на Востоке. Ведь украинские военные удерживают оккупантов и не пропускают дальше.

Поэтому государство-агрессор пытается использовать другой плацдарм – через Беларусь.

Очевидно, что это является угрозой для Польши,

– подчеркнул посол.

Однако, как считает Дещица, надо объединить усилия, чтобы такой сценарий не был реализован.