Об этом в эфире 24 Канала заявил старший лейтенант и бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник. Он отметил, что пехота продолжает нести на себе все бремя войны.

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Старший лейтенант добавил, что пехоту необходимо обеспечивать на должном уровне: финансово, материально, экономически и социально.

Неравномерное обеспечение бойцов

Мельник объяснил, что нередко случается ситуация, когда военный, который 40 дней без ротации сидел с пулеметом на передовой, получает такое же боевое и оперативное обеспечение, как и представители других подразделений той же бригады.

Это единственное, что я предложил бы, потому что логика "неважно, что есть сейчас, завтра пришлют новых" уже не работает. Она не работала еще в 2023, потому что новых такого качества больше не пришлют,

– отметил он.

По его словам, мотивированных людей в ВСУ становится все меньше, а государство провалило информационную кампанию среди населения. Поэтому этот вопрос выходит за пределы чисто военного сектора и касается стратегической коммуникации.

Почему наши эфиры не переполнены элементарными кадрами из Бучи, которые объясняют: ребята, мы или воюем, или будем иметь этнические чистки,

– отметил Мельник.

Он также напомнил, что в ВСУ и раньше существовала корпусная система, однако корпуса не воевали как единое целое. Если сейчас они начнут действовать как один организм, ответственный за свою боеспособность, восстановление и логистику, тогда реформа будет иметь положительные последствия и повлияет на ситуацию на поле боя.