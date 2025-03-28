Про це в ефірі 24 Каналу заявив старший лейтенант і колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник. Він наголосив, що піхота продовжує нести на собі весь тягар війни.

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Старший лейтенант додав, що піхоту необхідно забезпечувати на належному рівні: фінансово, матеріально, економічно та соціально.

Нерівномірне забезпечення бійців

Мельник пояснив, що нерідко трапляється ситуація, коли військовий, який 40 днів без ротації сидів із кулеметом на передовій, отримує таке ж бойове та оперативне забезпечення, як і представники інших підрозділів тієї ж бригади.

Це єдине, що я запропонував би, тому що логіка "неважливо, що є зараз, завтра пришлють нових" уже не працює. Вона не працювала ще у 2023, тому що нових такої якості більше не пришлють,

– зазначив він.

За його словами, вмотивованих людей в ЗСУ стає дедалі менше, а держава провалила інформаційну кампанію серед населення. Тому це питання виходить за межі суто військового сектору й стосується стратегічної комунікації.

Чому наші ефіри не переповнені елементарними кадрами з Бучі, які пояснюють: хлопці, ми або воюємо, або матимемо етнічні чистки,

– зазначив Мельник.

Він також нагадав, що в ЗСУ і раніше існувала корпусна система, проте корпуси не воювали як єдине ціле. Якщо зараз вони почнуть діяти як один організм, відповідальний за свою боєздатність, відновлення та логістику, тоді реформа матиме позитивні наслідки та вплине на ситуацію на полі бою.