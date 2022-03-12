Это уже новая история, – Зеленский об особо теплых отношениях с Польшей с начала войны

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина имеет особенно теплые отношения с Польшей. В частности прокомментировал и то, что сейчас ориентировочно 1,5 миллиона граждан находятся на территории Польши.

Соответствующее заявление президент сделал 12 марта. Ведь на 17 день войны президент встретился с иностранными журналистами.

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Никогда с Польшей таких отношений не было

У нас особые отношения сложились с Польшей. Никогда таких не было. Может когда-то и были, но это уже новая история,

– заверил президент.

Добавил, что после этой войны в Украине будет новая история объединенной нации с пониманием, кто нам друг, брат, кто партнеры, а кто думает о себе и это их выбор. Президент пояснил, что к последним не имеет претензий.

Владимир Зеленский пояснил, что последний его телефонный звонок перед брифингом был с президентом Польши Анджеем Дудой и это свидетельствует о том, что руководители общаются по несколько раз в день.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта – смотрите видео