Это уже революция, но этого недостаточно, – Кулеба о переговорах с Блинкеном и Остином в Киеве

Украина ценит помощь от союзников, в частности США. Однако, несмотря на революционные масштабы этой помощи, пока этого недостаточно.

Помощь и поддержка США ценна и значима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам высоко оценил визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина и назвал их представителями "страны, которая сделала для Украины больше, чем любая другая страна мира".

Внимание Победа Украины впервые прозвучала в США буквально 1,5 недели назад, – Пионтковский

Мы ценим все, что было сделано, в частности, Соединенными Штатами. Мы понимаем, что для кого-то это уже революция, но этого недостаточно, пока идет война,

– сказал Кулеба

Но объяснил, что это не потому, что украинцы жадны или хотят воспользоваться возможностью. Нет, это потому, что Украине нужно выиграть эту войну.

Думать надо быстрее

Кулеба подчеркнул, что Запад должен быстро предоставить оружие, которое просит Украина, чтобы выиграть войну и не дать Путину уйти "глубже в Европу".

Знаете, каждый разговор об оружии начинается с того, что мы говорим: "это нам нужно". И начальный ответ: "мы не думаем, что вам это нужно". Партнерам обычно нужно время, чтобы решить, но проблема в том, что война идет здесь и сейчас,

– сказал он.

В конце концов, после долгих обсуждений Украина получает то, что нужно, но время потеряно.

Поэтому это главный вопрос, который требует решения, глава МИД отметил, что руководство нашего государства было открыто с американскими коллегами, а также с другими странами по этому поводу.

Начните делать вещи быстро,

– еще раз повторил Кулеба.

К слову, 25 апреля руководитель Офиса Президента рассказал о помощи Великобритании и США в вооружении Украины в борьбе с российскими захватчиками. Среди военной техники будут Stinger, ПТРК Javelin, Бронетехника и прочее.

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