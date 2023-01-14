Это важно и то, что нужно: Зеленский анонсировал важные результаты разговора с Сунаком

Владимир Зеленский 14 января провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком. Детали украинский лидер пообещал обнародовать позже.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционное вечернее обращение.

Важно Это четкий сигнал неудачи врага, – Зеленский о расколе внутри России

Президент Украины заявил, что в ходе беседы с премьером Британии он обсудил некоторые очень важные вещи.

Детали будут позже. Но это весомо. Это действительно то, что нужно. И я верю, что аналогичные решения все же будут приняты другими нашими партнерами – понимающими, почему нельзя давать такому злу никакого шанса. Ибо такое зло не знает границ,

– подчеркнул Зеленский.

14 января британский премьер заявил, что хочет усилить поддержку Украины и предоставить танки Challenger 2.

Обращение Владимира Зеленского за 14 января: смотрите видео

Отметим, что Владимир Зеленский 3 января провел переговоры с премьером Британии Риши Сунаком . Стороны обсудили, как приблизить победу Украины в 2023 году. Сообщается, что стороны согласились активизировать усилия по приближению победы Украины уже в этом году.

Ранее глава британского правительства пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией. Сообщается, что Зеленский и Сунак обсудили постоянную поддержку со стороны Британии. Также ведется работа по предоставлению дополнительного вооружения в ближайшие недели и месяцы для обеспечения победы Украины на поле боя.