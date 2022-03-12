Это вина Запада – евродепутат от Литвы извинился перед жителями Мариуполя

Оккупанты держат Мариуполь в осаде, поэтому сейчас в городе ужасный гуманитарный кризис. В этой ситуации частично есть и вина Запада, ведь там часто пропускали мимо ушей сигналы из Украины.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала. Закрытие неба над украинскими городами и ядерными станциями – это минимум, который должен сделать Запад.

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"Месяц назад мы были в Мариуполе, встречались с жителями и даже сделали фото. Оглядываясь назад, я думаю, что мы не сделали так много. Я прошу прощения перед жителями Мариуполя", – заявил евродепутат.

По словам Ауштрявичюса, вина есть и за то, что сейчас в город невозможно доставить еду, питьевую воду, а также вывезти оттуда женщин, детей и пожилых людей.

Это уже большая вина также на стороне Запада, который не слышал, пропускал мимо ушей все сигналы, которые мы получали из Украины.

– отметил евродепутат.

Ауштрявичюс также подчеркнул, что сейчас следует показать присутствие Запада на стороне Украины. В то же время, никакие звонки Владимиру Путину и мольбы его "собак" не помогут.

Ауштрявичюс извинился перед жителями Мариуполя: смотрите видео