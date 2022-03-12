Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу. Закриття неба над українськими містами та ядерними станціями – це мінімум, який зараз повинен зробити Захід.

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"Місяць назад ми були у Маріуполі, зустрічалися з жителями. Оглядаючись назад, я думаю, що ми не зробили так багато. Я прошу вибачення перед жителями Маріуполя", – заявив євродепутат.

За словами Ауштрявічюса, провина є й за те, що зараз у місто неможливо доставити їжу, питну воду, а також вивезти звідти жінок, дітей та людей похилого віку.

Це вже велика провина також на боці Заходу, який не чув, пропускав повз вуха усі сигнали, які ми отримували з України,

– зазначив євродепутат.

Ауштрявічюс також наголосив, що зараз потрібно показати присутність Заходу на боці України. Водночас жодні дзвінки Володимиру Путіну та благання його "собак" не допоможуть.

Ауштрявічюс вибачився перед жителями Маріуполя: дивіться відео