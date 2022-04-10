Это война между цивилизацией и варварством, – Арестович о войне Украины и России

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович окрестил войну Украины и России битвой между цивилизацией и варварством. Арестович призвал украинцев не прибегать к варварству, чтобы не проиграть войну.

Арестович: Украина не должна потерять свою сущность

Советник главы ОП отметил, что Украина в войне с Россией не должна потерять свою сущность. Чтобы этого не произошло, как сказал Арестович, украинцы не должны прибегать к варварству, чем злоупотребляют оккупанты.

Кстати Это последние усилия врага, потом у них не будет сил ни на что, – Арестович

Следует понимать, что война идет между цивилизацией и варварством. И если мы прибегнем к варварству, то мы проигрываем в истинном смысле этого слова. Не территорию, а проигрываем нашу сущность. Украина не должна потерять свою сущность,

– сказал он.

Арестович заявил, что Украина защищает европейские ценности. Он призвал уничтожать врага на поле боя.

"Врага нужно уничтожать всеми средствами на поле боя. И никакого сантимента там не может быть", – добавил советник руководителя ОП.

Он напомнил, что в Украине гражданским разрешено ликвидировать российских военных и никто не понесет за это уголовную ответственность. Для этого не нужно брать россиян в плен.

Если же оккупанты попали в плен, то, несмотря на эмоции, нужно действовать в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Просто не нужно брать в плен, когда идет бой. Но если попали уже в плен, то надо вспоминать Женевскую конвенцию вне эмоциональной нагрузки, которая есть на каждом отдельном бойце и на всех нас,

– резюмировал Арестович.

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