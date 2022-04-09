Арестович: Україна не має втратити свою сутність

Радник голови ОП зазначив, що Україна у війні з Росією не має втратити свою сутність. Щоб цього не сталося, як сказав Арестович, українці не повинні вдаватися до варварства, чим зловживають окупанти.

До речі Це останні зусилля ворога, потім у них не буде сил ні на що, – Арестович

Треба розуміти, що війна йде між цивілізацією і варварством. І якщо ми вдамося до варварства, то ми програємо в істинному сенсі цього слова. Не територію, а програємо нашу сутність. Україна не має втратити свою сутність,

– сказав він.

Арестович заявив, що Україна захищає європейські цінності. Він закликав нищити ворога на полі бою.

"Ворога потрібно нищити всіма засобами на полі бою. І жодного сентименту там не може бути", – додав радник керівника ОП.

Він нагадав, що в Україні цивільним дозволено ліквідовувати російських військових і ніхто не понесе за це кримінальної відповідальності. Для цього не потрібно брати росіян у полон.

Якщо ж окупанти таки потрапили в полон, то попри емоції треба діяти відповідно до норм Женевської конвенції.

Просто не треба брати в полон, коли йде бій. Але якщо потрапили вже до полону, то треба пригадувати Женевську конвенцію поза емоційним навантаженням, яке є на кожному окремому бійці й на всіх нас,

– резюмував Арестович.

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