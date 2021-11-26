Это война не со мной, – Зеленский отреагировал на фейки о военном положении
Источник:24 канал
Владимир Зеленский возмутился фейкам украинских политиков о введении в стране военного положения. По его словам, такие заявления вредят Украине.
Зеленский опроверг фейки политиков
Ложная информация в СМИ о введении военного положения угрожает экономике Украины. Об этом президент заявил на своей пресс-конференции 26 ноября.
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Так Зеленский отреагировал на слова лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, что в декабре в Украине якобы введут военное положение.
Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы. Это я и говорю – война не со мной,
– подчеркнул Зеленский.
Что этому предшествовало
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов экс-нардеп Ляшко заявил, что с 1 декабря в Украине введут военное положение. Оно якобы продлится 2 месяца. Такое решение якобы одобрят на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Ляшко уверял, что военное положение введут с целью установления контроля над СМИ, ограничения свободы слова и запрета митингов. Команда Зеленского якобы использует как повод для этого концентрацию российских войск у границы Украины.
Позже похожее заявление сделал скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Смотрите видео пресс-конференции Зеленского: