Это война не со мной, – Зеленский отреагировал на фейки о военном положении

Владимир Зеленский возмутился фейкам украинских политиков о введении в стране военного положения. По его словам, такие заявления вредят Украине.

Зеленский опроверг фейки политиков

Ложная информация в СМИ о введении военного положения угрожает экономике Украины. Об этом президент заявил на своей пресс-конференции 26 ноября.

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Так Зеленский отреагировал на слова лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, что в декабре в Украине якобы введут военное положение.

Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы. Это я и говорю – война не со мной,

– подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов экс-нардеп Ляшко заявил, что с 1 декабря в Украине введут военное положение. Оно якобы продлится 2 месяца. Такое решение якобы одобрят на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Ляшко уверял, что военное положение введут с целью установления контроля над СМИ, ограничения свободы слова и запрета митингов. Команда Зеленского якобы использует как повод для этого концентрацию российских войск у границы Украины.

Позже похожее заявление сделал скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского: