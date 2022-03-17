Это война Путина, – Шольц призвал немцев не буллить россиян

Олаф Шольц негативно относится к оскорблениям и нападениям на россиян. Мол, они не виноваты в войне, которую их государство начало в Украине.

По мнению канцлера Германии, оскорблять россиян – недопустимо. Вроде бы, это только Владимир Путин убивает украинцев.

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Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Он один отвечает за это,

– написал Шольц.

Во втором твите он пообещал оказать скорую поддержку убегающим от войны из Украины людям.

К теме смотрите видеообращение Зеленского к Шольцу: