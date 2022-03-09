Это война России против украинских детей, – Венедиктова о преступлениях оккупантов

Российские оккупанты потеряли последние остатки сходства с людьми и обстреливают и бомбят мирное население. Среди жертв атак врага много детей.

В результате бомбардировки и обстрелов оккупантами мирных украинских городов большое количество жертв среди гражданского населения. Среди них есть и дети, но русских извергов это не останавливает.

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"Это война против украинских детей"

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, из-за преступных действий оккупантов погибли более 60 детей, еще более 100 ранены.

Это война России против украинских детей,

– заявила она.

Российское руководство должно понести ответственность за совершенные преступления. О подозрении уже доложено министру обороны РФ, начальнику Генштаба, командующему Нацгвардией, директору службы внешней разведки, директору ФСБ, министру внутренних дел и другим высокопоставленным должностным лицам оккупантов за совершение умышленных действий, повлекших гибель и ранение большого количества украинцев.

"Судами выданы разрешения на их арест. Мы принимаем меры по объявлению их в международный розыск. Всего в настоящее время привлечены к уголовной ответственности более 40 представителей власти и военно-политического руководства страны-агрессора. И их будут тысячи", – добавила Венедиктова.

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