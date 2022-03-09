Внаслідок бомбардування та обстрілів окупантами мирних українських міст є велика кількість жертв серед цивільного населення. Серед них є й діти, але російських нелюдів це не зупиняє.

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"Це війна проти українських дітей"

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, через злочинні дії окупантів загинуло понад 60 дітей, ще понад 100 поранено.

Це війна Росії проти українських дітей,

– заявила вона.

Російське керівництво має понести відповідальність за скоєні злочини. Про підозру вже повідомлено міністру оборони РФ, начальнику Генштабу, командувачу Нацгвардії, директору служби зовнішньої розвідки, директору ФСБ, міністру внутрішніх справ та іншим високопосадовцям окупантів за вчинення умисних дій, що призвели до загибелі та поранення великої кількості українців.

"Судами видані дозволи на їх арешт. Ми вживаємо заходів щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Усього на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності понад 40 представників влади та військово-політичного керівництва країни-агресора. І їх будуть тисячі”, – додала Венедіктова.

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