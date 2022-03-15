Это вопрос к Путину, – Белый дом о финале Войны России против Украины
15 марта 2022 , 09:00Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко в телеграме
В Белом доме поделились мнениями о том, что будет дальше с войной в Украине. Там говорят, что это надо спрашивать у Путина.
На вопрос о том, как закончится война ответила пресс-секретарь американского учреждения Джен Псаки. По ее словам, это лучше спрашивать у Путина.
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Ну, финал – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, позволив им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидало руководство,
– сказала она.
Псаки убеждает, что Путин сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь.
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