Это вопрос к Путину, – Белый дом о финале Войны России против Украины

В Белом доме поделились мнениями о том, что будет дальше с войной в Украине. Там говорят, что это надо спрашивать у Путина.

На вопрос о том, как закончится война ответила пресс-секретарь американского учреждения Джен Псаки. По ее словам, это лучше спрашивать у Путина.

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Ну, финал – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, позволив им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидало руководство,

– сказала она.

Псаки убеждает, что Путин сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь.

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