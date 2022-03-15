На питання про те, як закінчиться війна відповіла речниця американської установи Джен Псакі. За її словами, це краще питати в Путіна.

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Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, дозволивши їм чинити опір набагато довше, ніж очікувало російське керівництво,

– сказала вона.

Псакі переконує, що Путін сам має визначити, як виглядає для нього подальший шлях.

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