Это вопрос репутации и доходов, – Садовый о запрете проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина"

Львовский стадион "Украина" 9 июля потерял третью категорию, которая позволяла проводить там матчи Украинской Премьер-лиги. Городской голова Андрей Садовый отметил, что городу важно, чтобы стадион мог принимать все спортивные события. Поэтому там готовы исправить все нарушения.

Футбольные клубы "Рух" и "Львов" планировали проводить матчи в УПЛ на стадионе "Украина". Однако они уже не смогут этого сделать после обновления Украинской ассоциацией футбола перечня стадионов.

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Львовская власть поддерживает городские команды

По словам Садового, то, что сейчас происходит вокруг стадиона "Украина", трудно назвать футбольными баталиями. Меньшее, что может сейчас сделать власть, – не мешать и поддержать свои команды.

Сегодня отдельно поговорил с министром Гутцайтом, председателем федерации футбола Павелко и владельцами трех львовских футбольных клубов. "Арена Львов" – это государственная собственность в подчинении Министерства молодежи и спорта. Согласно их анализу, они выставили свою обоснованную цену за матч,

– отметил мэр.

По его словам, очевидно, что менеджмент "Арены Львов" не готов работать себе в убыток. В свою очередь, стадион "Украина" – коммунальный. Он принадлежит городу.

"На прошлой неделе мы узнали, что его лишили прав на проведение матчей Премьер-лиги. Уже прислали соответствующий запрос, чтобы узнать причины такого решения. Следующим шагом будет исправления всех замечаний в кратчайшие сроки", – добавил мэр.

Во Львове должны функционировать оба стадиона

Садовый отметил, что важно, чтобы городской стадион имел возможность принимать все спортивные события. Ведь это вопрос репутации и доходов общества. Мэр пригласил встретиться за круглым столом во Львове, чтобы проговорить мельчайшие детали и прийти к общему решению.

"Для меня важно качественное функционирование двух арен и всех футбольных клубов. Это единственно возможный выход для сохранения львовского футбола и здоровой спортивной атмосферы. Надо бороться за спортивные достижения, а не победы в мелких конфликтах", – подытожил мэр.