Это впервые за время войны, когда Россия запустила ракету по вокзалу, – Лещенко

Сергей Лещенко прокомментировал удар российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точка-У".

По его словам, это впервые, когда подобная трагедия произошла на вокзале.

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"В течение 1,5 месяца войны железнодорожные вокзалы были хабами эвакуационной активности, хабами, через которые люди находили свое спасение от агрессивных действий, которые совершала российская армия на нашей земле", – сообщил Сергей Лещенко.

Он объяснил, что этим ударом Россия пыталась посеять панику и лишить граждан Украины надежды на эвакуацию в украинском направлении. Ведь цель россиян производить эвакуацию именно в российском направлении.

Кроме того, он акцентировал, когда "Точка-У" ударила по Краматорскому вокзалу, сразу российская пропаганда обвинила Украину в этой трагедии.

"Мы не впервые сталкиваемся с такой их активностью. Вспомните, как при ударе по самолету малайзийских авиалиний они сразу возложили ответственность на Украину. Хотя сегодня международным следствием доказано, что это было ударено с территории так называемой ДНР российским ракетным комплексом", – пояснил Лещенко.

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