Это вполне реальный план, – Фейгин о закрытом небе над Западом Украины

На днях экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил о том, что Польша может закрыть небо над западной территорией Украины. Он аргументировал это тем, что Россия обстреливает регионы, которые граничат с ними, а следовательно, и со странами НАТО.

Такой вариант развития событий кажется достаточно реальным. Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Закрыть небо по крайней мере над Западом Украины нужно было сразу

По его словам, закрыть небо и создать бесполетную зону хотя бы над Западом Украины стоило с самого начала. Это помогло бы уменьшить поток беженцев в Европу. Если бы накрытый "зонтиком" Запад стал бы безопасным убежищем, куда бы не запускали ракеты, где ничего бы не взрывалось и не летало, количество выезжавших заграницу было бы меньше.

В этом есть абсолютно практичная польза. Хотя бы в том, чтобы обеспечить людям в этом регионе безопасность, говорит Фейгин.

По мнению российского правозащитника, в первые дни и недели этого не сделали, потому что боялись, что Москва будет отвечать. Тогда от России доносились открытые угрозы. Мол, попробуйте вмешаться – увидите. В тот период у всех были сомнения в том, как будут разворачиваться события дальше. Кроме того, НАТО, ЕС и даже США тогда "держали Польшу за руки" и предупреждали избежать непосредственного вмешательства.

Почему именно сейчас

Ситуация постепенно изменилась. Да, какая-то часть Западной Европы продолжает играть по старинке и пытается воплотить мирный сценарий. Но Фейгин убежден, что это не то, что можно предложить Киеву, потому что такой мирный план на самом деле является планом капитуляции.

Другая часть Европы смотрит на положение дел по-другому. Как объясняет Фейгин, есть территории, где идут бои – Юг и Восток. Следовательно, непонятно, почему обстреливают, например Львов и Киев, если там боевых действий нет. Говорить о том, что россияне запускают ракеты по стратегическим и военным объектам, бессмысленно, ведь никто не бомбит воинские части и склады где-нибудь под Москвой.

Это действительно реальный план. Нужно посмотреть, что на это ответит Москва, но, мне кажется, ей особо нечем отвечать. Поскольку формально ничего не происходит, эта территория не является зоной боевых действий, там нет российских войск,

– считает российский правозащитник.

Другое мнение Это чисто политическое заявление, – Жданов о закрытом небе над Западом Украины

Фейгин предполагает, что сейчас тот этап, когда можно начать увеличивать безопасную территорию Украины. Начиная с Запада, кругами можно добраться до зоны боевых действий, чтобы территорию, где их нет, не обстреливали.

"Мне кажется, сейчас как раз та фаза, когда у Европы появляется достаточно серьезный мандат, чтобы по просьбе Украины закрыть бесполетным "зонтиком" часть территории, куда никакие ракеты и самолеты прилетать не должны", - подытожил он.

Фейгин о перспективе закрытого неба над Западом Украины: смотрите видео