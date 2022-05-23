Это все одна большая игра, нас точно не бросят, – Краев о "переключении" Байдена на Азию

Война России против Украины это совершенно точное продолжение холодной войны. Поэтому поездка Байдена по азиатским союзникам, переговоры в Японии, выступления в Южной Корее – это все об открытии второго фронта, пока еще дипломатического.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев. Он также отметил, что это все часть большей картинки, часть большой игры.

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Совершенно точно не будет так, что Байден полностью займется Китаем и забудет об Украине.

– убежден эксперт.

По мнению Краева, если взглянуть на ситуацию трезво, можно уверенно сказать, что измены украинских интересов точно не будет. Нас не "кинут", ленд-лиз не завершится и в нашей победе точно заинтересованы до конца, говорит он.

Турне Джо Байден Азией

Для Соединенных Штатов Америки вызовы из Китая имеют стратегический масштаб. Они долгосрочны. Это подтверждается как в Пекине, так и в Вашингтоне.

Между США и Китаем начался новый этап отношений – долгосрочная стратегическая конкуренция . Она будет длиться не менее нескольких десятков лет. Турне Байдена лежит в тренде политики по усилению координации с альянсами, их способности к ответу на угрозы со стороны КНР.

Китай является одной из величайших экономик мира. Он достаточно интенсивно развивает свои вооруженные силы; технологический сектор; те отрасли, которые позволят КНР проводить военные операции за пределами национальных территорий. Это все как раз то, чем сейчас занимаются США.

Отношения США и Тайваня

Соединенные Штаты имеют целью углубить свои экономические отношения Тайванем. В том числе, речь идет о сфере высоких технологий. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках визита в Японию вместе с Джозефом Байденом.

Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул , что официальный Вашингтон имеет целью углубить экономическое партнерство с Тайванем, даже если он не входит в новую экономическую инициативу по Азии американского президента. В частности, речь идет о секторе высоких технологий , включая цепи поставки и полупроводники.

Следует отметить, что Китай не признает право Тайваня на независимость и всеми силами пытается подавлять какие-либо восстания на территории острова Тайвань.

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