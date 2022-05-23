Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. Він також зазначив, що це все частина більшої картинки, частина великої гри.

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Абсолютно точно не буде так, що Байден цілком займеться Китаєм і забуде про Україну,

– переконаний експерт.

На думку Краєва, якщо поглянути на ситуацію тверезо, то можна впевнено сказати, що зради українських інтересів точно не буде. Нас не "кинуть", ленд-ліз не завершиться і у нашій перемозі точно зацікавлені до кінця, говорить він.

Турне Джо Байдена Азією

Для Сполучених Штатів Америки виклики зі сторони Китаю мають стратегічний масштаб. Вони є довгостроковими. Це підтверджують як у Пекіні, так і у Вашингтоні.

Між США та Китаєм розпочався новий етап відносин – довгострокова стратегічна конкуренція. Вона триватиме не менше, ніж декілька десятків років. Турне Байдена лежить у тренді політики щодо посилення координації з альянсами, їхньої спроможності до відповіді на загрози зі сторони КНР.

Китай є однією із найбільших економік світу. Він досить інтенсивно розвиває свої збройні сили; технологічний сектор; ті галузі, які дозволять КНР проводити військові операції за межами національних територій. Це все якраз те, чим зараз займаються США.

Стосунки США та Тайваню

Сполучені Штати Америки мають на меті поглибити свої економічні відносини Тайванем. В тому числі, йдеться про сферу високих технологій. Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у рамках візиту до Японії разом з Джозефом Байденом.

Радник президента США з національної безпеки підкреслив, що офіційний Вашингтон має на меті поглибити економічне партнерство з Тайванем, навіть якщо він не входить до нової економічної ініціативи щодо Азії американського президента. Зокрема, йдеться про сектор високих технологій, включаючи ланцюги постачання та напівпровідники.

Варто зазначити, що Китай не визнає право Тайваню на незалежність та всіма силами намагається придушувати будь-які повстання на території острова Тайвань.

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