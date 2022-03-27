По его словам, ясно было видно, что едут не военные, пишет 24 канал.Однако, россиянам безразлично, они обстреливают мирное население.

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Почему мэр Ивано-Франковска ехал в Чернигов

Марцинкив объяснил, что он и другие мужчины везли в Чернигов важный груз, в частности – еду и генераторы. Они необходимы для того, чтобы в местной больнице было свет. Впрочем, оккупанты не дали возможности туда доехать.

Мне очень важно было поддержать и поехать в Чернигов. Хотя я мэр западного города, но это все Украина и нужно ее защищать,

– объяснил он.

"Спасибо военным. Если бы они не пришли на помощь, то меня с ребятами уже не было бы", – отметил чиновник. Он рассказал, что груз, к счастью, добрался до Чернигова – его удалось передать через наших защитников.

Обратите внимание! В Чернигове до сих пор нет света, тепла и водоснабжения. Газ в городе подают частично. Все это – последствия регулярных российских атак.

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