Марцинкив рассказал, что попал под обстрел неподалеку от места, где ранее ранили военного корреспондента Андрея Цаплиенко. Детали мэр рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

К теме Мэр Ивано-Франковска говорит, что попал под обстрел россиян под Черниговом

К сожалению, нас обстреляли очень серьезно. Это великое счастье, Божье провидение, что я могу говорить с вами. У нас двое раненых. Надеемся, что нашего парня сегодня прооперируют. Там есть нужда. 4 пули попало в одного, 2 – в другого ,

– заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что вместе с командой вез гуманитарный груз. В частности, продукты и генераторы для черниговской больницы, которая из-за действий оккупантов осталась без света.

Марцинкив подчеркнул: российские захватчики видели, что это едут не военные. В то же время оккупантам – безразлично. Они стреляют по мирному населению.

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что враг хочет максимально бить по гуманитарным грузам. Очевидно, спровоцировать гуманитарные кризисы – в стратегии врага. Однако ничего у захватчиков не получится. Украина победит в войне.

Марцинков поблагодарил героев ВСУ, которые пришли на помощь. Автомобиль, в котором ехал Марцинкив, обстреляли из стрелкового оружия. Между тем через несколько минут на том месте, где именно должен был быть городской голова с командой, отработала вражеская артиллерия.

Гуманитарный груз удалось передать военным.