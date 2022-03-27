Марцінків розповів, що потрапив під обстріл неподалік від місця, де раніше поранили військового кореспондента Андрія Цаплієнка. Деталі міський голова розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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На жаль, нас обстріляли дуже серйозно. Це велике щастя, Боже провидіння, що маю змогу говорити з вами. У нас є двоє поранених. Сподіваємося, що нашого хлопця сьогодні прооперують. Там є потреба. 4 кулі влучило в одного, 2 – в другого,

– заявив Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська розповів, що разом з командою віз гуманітарний вантаж. Зокрема, продукти та генератори для чернігівської лікарні, яка через дії окупантів залишилася без світла.

Марцінків наголосив: російські загарбники бачили, що це їдуть не військові. Водночас окупантам – байдуже. Вони стріляють по мирному населенні.

Міський голова Івано-Франківська розповів, що ворог хоче максимально бити по гуманітарних вантажах. Вочевидь спровокувати гуманітарні кризи – у стратегії ворога. Однак нічого у загарбників не вийде. Україна переможе у війні.

Марцінків подякував героям ЗСУ, які прийшли на допомогу. Автомобіль, у якому їхав Марцінків, обстріляли зі стрілецької зброї. Тим часом через декілька хвилин на тому місці, де саме мав бути міський голова з командою, відпрацювала ворожа артилерія.

Гуманітарний вантаж вдалося передати військовим.

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