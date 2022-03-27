Туди він із колегами їхав, аби передати гуманітарну допомогу місту, яке оточене росіянами. Проте доїхати не вдалось, адже окупанти обстріляли машину, де перебував мер Івано-Франківська.

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Ми з гуманітарною місією їхали у Чернігів. Але були обстріляні ворогом, обстріляли наш транспорт. На щастя, всі – живі. Є кілька хлопців, які зазнали поранень,

– розповів Марцінків.

Він розповів, що везли допомогу як для місцевих, так і для бійців ЗСУ. Попри обстріли, вдалось передати все найнеобхідніше.

26 березня для нас тепер новий день народження. Дякую хлопцям за їхній професіоналізм, нашим Збройним силам України, які тримають сьогодні позиції і дають відсіч ворогам,

– додав мер Івано-Франківська.

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