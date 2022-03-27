Туда он с коллегами ехал, чтобы передать гуманитарную помощь окруженному россиянами городу. Однако доехать не удалось, ведь оккупанты обстреляли машину, где находился мэр Ивано-Франковска.

Читайте также Эвакуационный поезд из Киева попал под обстрел россиян

Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов. Но были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все – живы. Есть несколько ребят, которые получили ранения, – рассказал Марцинкив.

Он рассказал, что везли помощь как местным, так и бойцам ВСУ. Несмотря на обстрелы, удалось передать все самое необходимое.

26 марта для нас теперь новый день рождения. Спасибо ребятам за их профессионализм, нашим Вооруженным силам Украины, которые держат сегодня позиции и дают отпор врагам,

– добавил мэр Ивано-Франковска.

Андрей Хливнюк из "Бумбокса" попал под минометный обстрел оккупантов: смотрите видео