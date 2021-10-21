По словам Разумкова, на фоне тех проблем, которые сейчас есть в Украине, проводить досрочные выборы является проигрышным вариантом для президентской партии.

Интересно "Слуги" могут попробовать отобрать у Разумкова мандат

Монобольшинства может больше не быть

Дмитрий Разумков убежден, что на фоне войны, газового кризиса и других проблем, рейтинги "слуг" катастрофически снизились. Из-за этого в случае досрочных выборов о монобольшинстве придется просто забыть.

Сегодня объявить досрочные парламентские выборы на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов, на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, – это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз. Плюс сегодняшние рейтинги говорят о том, что о монобольшинстве можно будет вообще не вспоминать. Этого явления больше никогда не будет,

– заявил Разумков.

Также экс-спикер добавил, что сейчас нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады. Однако Разумков не исключает того, что их могут выдумать, однако это будет нарушением Конституции.

Отставка Разумкова: главное