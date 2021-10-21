За словами Разумкова, на фоні тих проблем, які зараз є в Україні, проводити дострокові вибори є програшним варіантом для президентської партії.

Цікаво "Слуги" можуть спробувати відібрати у Разумкова мандат

Монобільшості може більше не бути

Дмитро Разумков переконаний, що на фоні війни, газової кризи та інших проблем, рейтинги "слуг" катастрофічно знизилися. Через це у випадку дострокових виборів про монобільшість доведеться просто забути.

Сьогодні оголосити дострокові вибори парламентські на фоні бюджетного процесу, на фоні тарифів, на фоні газової кризи, на фоні війни, на фоні багатьох інших речей, які є, - це не просто вистрелити собі в ногу, а вистрелити в голову. Причому не один раз. Плюс сьогоднішні рейтинги говорять про те, що про монобільшість можна буде взагалі не згадувати. Цього явища більше ніколи не буде,

– заявив Разумков.

Також ексспікер додав, що зараз немає жодних підстав для розпуску Верховної Ради. Однак Разумков не виключає того, що їх можуть вигадати, однак це буде порушенням Конституції.

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