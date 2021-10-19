За словами чинного спікера, це досить складна, але цілком реальна процедура. Від себе зауважу, схоже, ті "слуги народу" ще й самі не знають, чи готові вони Разумкова "множити на нуль".

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Але диму без вогню не буває. Якщо такі вже розмови заводять, то думаю, це або щоб Разумкова залякати і примусити сидіти тихо, або ж просто в такий спосіб зондують грунт і дивляться на нашу з вами реакцію.

Якщо реакція суспільства виявиться їм прийнятною, то Банкова таки втілить у життя цю ідею із відбиранням в Разумкова депутатського мандату.

Можливе позачергове зібрання Верховної Ради

Окрім того, Стефанчук анонсував можливе позачергове зібрання парламенту – це від нього новина номер 2. Зазвичай ті позачергові засідання влаштовують, коли треба проголосувати щось термінове або нагальне. Щось таке, чого немає у заздалегідь розписаному порядку денному роботи Верховної Ради.

Наприклад, 11 євроінтеграційних законопроєктів, які нам цікаві, щоб від Європи отримати більше грошей.

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Або ж, подейкують, що на позачерговому зібранні піднімуть питання Галини Третякової – це та, яка тішилася зі смерті колеги-депутата Антона Полякова. Її за це вже покарано відстороненням від 5 засідань парламенту, але оскільки це вже не перший подібний (не надто красивий) інцидент за її участі, то покарання їй можуть зробити суворішим.

Скасування переведення годинників

І третя новина від нового спікера – що він таки хоче взятися за скасування в Україні переведення годинників на зимовий та літній час, адже саме Стефанчук є одним з ініціаторів відповідного законопроєкту. Він є одним із тих, хто вважає, що людським біоритмам таке переведення годинників лише шкодить.

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Знаєте, я свого часу взагалі не розумів, про що мовиться, про які біоритми, і чому так багато навколо цього зчиняється галасу.

З кожним роком адаптація до "нового часу" дається мені реально важче, тож я тепер реально і сам не проти ці часові гойдалки припинити.

Утім, депутати все одно не встигнуть це зробити до кінця жовтня, то ж щонайменше ще один раз годинники нам із вами таки доведеться перекручувати.

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