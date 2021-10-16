Это вызов для всей Европы, – Данилов жестко отреагировал на статью Медведева

Алексей Данилов заявил, что так называемая статья Медведева об Украине – это вызов не только для нашей страны, но и для всей Европы. В то же время его удивляет отсутствие реакции Германии на текст.

Секретарь СНБО считает, что после всего написанного немцы на официальном уровне должны высказаться. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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То, что там (в статье Медведева – 24 канал) говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС – это вызов не только для нашей страны, это вызов для всей Европы,

– сказал Алексей Данилов.

Реакция ОП на статью

Михаил Подоляк заявил, что статья Медведева – это странный, неуместный, неактуальный текст, который не заслуживает серьезных публичных оценок.

В комментарии 24 каналу советник главы Офиса Президента отметил, что бывший президент России давно выпал из актуальной политической повестки.

Медведев совершенно явно не субъект политики и к нему с большой долей иронии открыто относятся даже в государственных российских СМИ,

– сказал чиновник.

Подробнее Выпал из актуальной политической повестки, – ОП о Медведеве и его статье об Украине

В свою очередь Алексей Арестович сравнил публикацию с балалайкой, на которой играют давно заезженные тезисы пропаганды Кремля.

По его словам, Медведев не написал ничего нового. В его статье все те же тезисы о "внешнем управлении", "слабой власти" и "фашистах".