Это вызов нам всем и мы его принимаем, – Ермак о покушении на Шефира

Андрей Ермак отреагировал на обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира. Он заверил, что нападавшие обязательно понесут ответственность.

Кем бы вы ни были – вы будете отвечать, – Ермак

Руководитель Офиса Президента отметил, что раненый водитель надежный и сильный человек. Политик лично знает руководителя уже много лет.

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Сейчас пострадавший находится в реанимации. Ермак надеется, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится.

Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают,

– подчеркнул политик.

Он отметил важность принять всех необходимых мер со стороны правоохранителей, чтобы найти нападавших.

Что известно об обстреле автомобиля Шефира

Утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка Киевской области автомобиль Шефира попал под обстрел. Неизвестные выпустили 12 пуль.

В результате стрельбы пострадал водитель, его уже прооперировали. Сам политик – уцелел.

В Офисе генпрокурора уже возбудили уголовное дело, а правоохранители начали спецоперацию по перехвату.

На нападение отреагировал президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США с рабочим визитом. Глава государства подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

Полный текст публикации Андрея Ермака в фейсбуке:

Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника Президента Украины и нашего друга Сергея Шефира.

Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра. Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится.

Полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками.

Покушение на Сергея Шефира – это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.

Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают.

Далее будут действовать справедливость и закон.