Это заряженный револьвер на столе, – Кулеба об агрессии России

Россия стянула большое количество войск к границам с Украиной, чем пугает всю Европу. Также Кремль выдвигает непонятные ультиматумы Западу. Такие требования страны-агрессора похожи на положенный на стол заряженный револьвер.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Путин стянул войска без всякой реальной причины.

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Более того, президент России погрузил Европу в тяжелый кризис безопасности.

Требование брать или не брать какие-то страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса являются неприемлемыми. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер,

– заявил Кулеба.

Министра возмущает факт, что во Франции и других странах есть добровольные эксперты, которые считают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить Путина.

Москва думает, что Запад слаб и разделен, – Кулеба

. Россия потребовала от НАТО "гарантий безопасности". Основная цель – чтобы Украина не стала членом организации – этот вопрос больше всего тревожит Россию. В Альянсе заявили, что им никто указывать не может – это очень раздражило Путина.

Кулеба объяснил действия Кремля тем, что Россия недооценивает Запад.

"Москва считает, что Запад слаб и разделен. Что Запад не готов действовать и не имеет видения будущего. Наверное, Россия решила, что сейчас подходящий момент для того, чтобы максимально повысить градус напряжения и требовать уступок, угрожая силой", – отметил министр.

Он подчеркнул, что только твердость и единство всей Европы может остановить Россию.

Последние выходки России

Госдума хочет признать так называемые "республики" боевиков на Донбассе.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова требует, чтобы Украина отдала все оружие, которое предоставили союзники.

Россия пытается сделать так, чтобы Украина вела переговоры с боевиками.

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