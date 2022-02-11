Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Путін стягнув війська без жодної реальної причини.
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Ба більше, президент Росії занурив Європу у тяжку безпекову кризу.
Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер,
– заявив Кулеба.
Міністра обурює факт, що у Франції та інших країнах є добровільні експерти, які вважають, що відмова України від НАТО здатна умиротворити Путіна.
Москва думає, що Захід слабкий і розділений, – Кулеба
Кулеба пояснив дії Кремля тим, що Росія недооцінює Захід.
"Москва вважає, що Захід слабкий і розділений. Що Захід не готовий діяти і не має бачення майбутнього. Напевно, Росія вирішила, що зараз слушний момент для того, щоб максимально підвищити градус напруги та вимагати поступок, погрожуючи силою", – зауважив міністр.
Він наголосив, що лише твердість та єдність всієї Європи може зупинити Росію.
Останні витівки Росії
- Держдума хоче визнати так звані "республіки" бойовиків на Донбасі.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова вимагає, аби Україна віддала усю зброю, яку надали союзники.
- Росія намагається зробити так, аби Україна вела перемовини з бойовиками.
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