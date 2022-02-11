Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Путін стягнув війська без жодної реальної причини.

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Ба більше, президент Росії занурив Європу у тяжку безпекову кризу.

Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер,
– заявив Кулеба.

Міністра обурює факт, що у Франції та інших країнах є добровільні експерти, які вважають, що відмова України від НАТО здатна умиротворити Путіна.

Москва думає, що Захід слабкий і розділений, – Кулеба

Кулеба пояснив дії Кремля тим, що Росія недооцінює Захід.

"Москва вважає, що Захід слабкий і розділений. Що Захід не готовий діяти і не має бачення майбутнього. Напевно, Росія вирішила, що зараз слушний момент для того, щоб максимально підвищити градус напруги та вимагати поступок, погрожуючи силою", – зауважив міністр.

Він наголосив, що лише твердість та єдність всієї Європи може зупинити Росію.

Останні витівки Росії

  • Держдума хоче визнати так звані "республіки" бойовиків на Донбасі.
  • Речниця МЗС Росії Марія Захарова вимагає, аби Україна віддала усю зброю, яку надали союзники.
  • Росія намагається зробити так, аби Україна вела перемовини з бойовиками.

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