Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Путін стягнув війська без жодної реальної причини.

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Ба більше, президент Росії занурив Європу у тяжку безпекову кризу.

Вимога брати чи не брати якісь країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятними. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер,

– заявив Кулеба.

Міністра обурює факт, що у Франції та інших країнах є добровільні експерти, які вважають, що відмова України від НАТО здатна умиротворити Путіна.

Довідка. Росія вимагала від НАТО "гарантій безпеки". Основна мета – аби Україна не стала членом організації – це питання найбільше тривожить Росію. В Альянсі заявили, що їм ніхто вказувати не може – це дуже роздратувало Путіна.

Москва думає, що Захід слабкий і розділений, – Кулеба

Кулеба пояснив дії Кремля тим, що Росія недооцінює Захід.

"Москва вважає, що Захід слабкий і розділений. Що Захід не готовий діяти і не має бачення майбутнього. Напевно, Росія вирішила, що зараз слушний момент для того, щоб максимально підвищити градус напруги та вимагати поступок, погрожуючи силою", – зауважив міністр.

Він наголосив, що лише твердість та єдність всієї Європи може зупинити Росію.

Останні витівки Росії

Держдума хоче визнати так звані "республіки" бойовиків на Донбасі.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова вимагає, аби Україна віддала усю зброю, яку надали союзники.

Росія намагається зробити так, аби Україна вела перемовини з бойовиками.

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