Это зависит от многих факторов, – Курт Волкер предположил продолжительность войны в Украине

Россия уже более 1,5 месяца продолжает полномасштабную фазу войны в Украине, начатую еще с 2014 года. Окончание военных действий на украинской территории зависит от многих факторов.

Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале заявил Курт Волкер – экспредставитель Госдепа США по вопросам Украины. По его словам, именно разные факторы и влияют на вопрос прекращения войны.

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Волкер: Дело нескольких недель или месяцев

Уже известно, по разным источникам, что Россия решила сосредоточиться именно на востоке Украины. Именно это может влиять на ход войны, считает Волкер.

Ответ на этот вопрос (окончание войны – 24 канал) зависит от многих факторов. На востоке Украины у россиян лучше логистические цепочки, чем были на севере вокруг Киева,

– объяснил он.

Американский дипломат добавил, что именно поэтому россияне смогут лучше поставлять абсолютно все своим войскам. Хотя и не известно, что произойдет с российской экономикой, тоже имеющей влияние на войну, хоть не такую ​​ключевую, как вражеские войска.

"Мы не знаем, как отреагируют российские силовики, когда будут видеть, что российские войска продолжают терпеть поражение. Возможно, все это ударит по России быстро и станет делом нескольких недель", – предположил он, отмечая, что на самом деле все может длиться и дольше.

"Может это продлится месяцы, если россияне будут пытаться пробираться вглубь Украины и закрепляться на востоке", – подчеркнул Волкер.