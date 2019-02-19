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      Это байка, – Вакарчук рассказал о своих отношениях с Пинчуком

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      Вакарчук рассказал о своих отношениях с Пинчуком
      Вакарчук рассказал о своих отношениях с Пинчуком / 24 канал

      Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не имеет никаких отношений с украинскими олигархами.

      В интервью "Украинской правде" Святослав Вакарчук объяснил, что слухи о его связи с олигархом Виктором Пинчуком являются "байкой". По его словам, олигархи не подталкивали его к участию в выборах.

      Читайте также: Должен выполнить три условия: Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах

      "Никаких отношений с одним украинским олигархом я не имею и иметь не буду. Это против моих принципов. Давайте на этом поставим точку", – пояснил певец.

      Однако, Вакарчук задумывался об участии в президентских выборах.

      В какой-то момент, когда все вокруг об этом говорят, ты начинаешь об этом задумываться. Сами по себе рейтинги или какие-то прогнозы политологов по моему имени меня никогда не интересовали. Для меня идея идти на выборы, любые – президентские или парламентские, является всего-навсего стратегией в той большой цели настоящих изменений,
      – рассказал артист.

      Он добавил ,что когда "речь идет о должности президента, то на самом деле речь о судьбе миллионов людей".

      "Ставить собственные политические или в принципе человеческие амбиции выше судьбы миллионов людей – это безответственно", – подчеркнул Вакарчук.

      Какие намерения Вакарчука относительно политики?Святослав Вакарчук официально заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года. Артист объяснил, что его не интересуют президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Вакарчук планирует работать над тем, чтобы проевропейские силы победили в Украине. Он заявил, что в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

      Сейчас главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Виктор Пинчук Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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