Це байка, – Вакарчук розповів про свої відносини з Пінчуком

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не має жодних відносин з українськими олігархами.

В інтерв'ю "Українській правді" Святослав Вакарчук пояснив, що чутки про його зв'язок з олігархом Віктором Пінчуком є "байкою". За його словами, олігархи не підштовхували його до участі у виборах.

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"Жодних відносин з жодним українським олігархом я не маю і мати не буду. Це проти моїх принципів. Давайте на цьому поставимо крапку", – пояснив співак.

Однак Вакарчук задумувався про участь у президентських виборах.

В якийсь момент, коли всі навколо про це говорять, ти починаєш про це задумуватися. Самі по собі рейтинги чи якісь прогнози політологів щодо мого імені мене ніколи не цікавили. Для мене ідея йти на вибори, будь-які – президентські чи парламентські, є всього-на-всього стратегією у тій великій меті справжніх змін,

– розповів артист.

Він додав, що коли "йдеться про посаду президента, то насправді мова про долю мільйонів людей".

"Ставити власні політичні чи в принципі людські амбіції вище за долю мільйонів людей – це безвідповідально", – наголосив Вакарчук.

Які наміри Вакарчука у політиці?Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не братиме участь у виборах президента 2019 року. Артист пояснив, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Вакарчук планує працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли в Україні. Він заявив, що у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".



Наразі головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.