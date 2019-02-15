Має виконати три умови: Вакарчук розповів, за кого проголосує на виборах

Лідер "Океану Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук розповів, що на президентських виборах проголосує за кандидата, який під час передвиборної кампанії виконає три умови.

Музикант нагадав, що не планує підтримувати жодного з кандидатів, проте голосувати на виборах буде.

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Важливими є не образи кандидатів, а цінності, які стоять за ними. Не гасла на білбордах, а конкретні дії. Не яскравість передвиборчих кампаній, а те як він поводить себе в реальному житті,

– зауважив Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" віддасть свій голос тому, хто виконає три основні умови – "недостатні, але точно необхідні".

Кандидат у президенти повинен взяти участь в теледебатах з опонентами, або в програмах подібного формату, які відбуватимуться в прямому ефірі і без наявності суфлера. Має назвати імена членів своєї команди. Це, в першу чергу, стосується призначень, що відповідають президентським повноваженням, а саме: міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил, Генерального прокурора, керівника Служби зовнішньої розвідки, керівника Служби безпеки. Повинен продемонструвати на реальних фактах як він чи вона виконували свої обіцянки в минулому. Це стосується тих, хто вже обіймав державні посади або обіймає їх зараз.

Співак наголосив, що якщо хоча б одна з цих трьох умов не буде виконана, то не варто голосувати за такого кандидата в президенти.

Він також закликав українців пам'ятати, що на виборах треба обирати людину, яка буде відстоювати цінності та інтереси народу і країни.

Що Вакарчук планує робити у політиці?Святослав Вакарчук офіційно заявив, що участь у виборах президента 2019 року він брати не буде. Артист пояснив, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку". Тому, Вакарчук планує працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли в Україні.



Наразі головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.