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      Должен выполнить три условия: Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах

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      Вакарчук проголосует на выборах президента за кандидата, который выполнит три условия
      Вакарчук проголосует на выборах президента за кандидата, который выполнит три условия / pomisna.info

      Лидер "Океана Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук рассказал, что на президентских выборах проголосует за кандидата, который во время предвыборной кампании выполнит три условия.

      Музыкант напомнил, что не планирует поддерживать ни одного из кандидатов, однако голосовать на выборах будет.

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      Важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними. Не лозунги на билбордах, а конкретные действия. Не яркость предвыборных кампаний, а то как он ведет себя в реальной жизни,
      – отметил Вакарчук.

      Лидер "Океана Эльзы" отдаст свой голос тому, кто выполнит три основных условия – "недостаточные, но точно необходимые".

      1. Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.
      2. Должен назвать имена членов своей команды. Это, в первую очередь, касается назначений, которые соответствуют президентским полномочиям, а именно: министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, Генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности.
      3. Должен продемонстрировать на реальных фактах как он или она выполняли свои обещания в прошлом. Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас.

      Певец отметил, что если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, то не стоит голосовать за такого кандидата в президенты.

      Он также призвал украинцев помнить, что на выборах надо выбирать человека, которого будет отстаивать ценности и интересы народа и страны.

       

       

      Что Вакарчук планирует делать в политике?​
      Святослав Вакарчук официально заявил, что участие в выборах президента 2019 года он брать не будет. Артист объяснил, что его не интересует президентский пост и власть, а только реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук". Поэтому, Вакарчук планирует работать над тем, чтобы проевропейские силы победили в Украине.

      Сейчас главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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