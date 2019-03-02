Это бред, – генерал США жестко раскритиковал страны НАТО из-за агрессии России в Украине

Запад должен снова контролировать ситуацию и заставить Россию реагировать и отвечать за свои действия. Москве нельзя давать шанс выбирать – она даже приблизительно не должна надеяться на признание агрессии в Украине.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес резко осудил заходы коммерческих судов стран-членов НАТО в порты оккупированного Крыма, пишет УНН.

Читайте также: Последствия хищениях в "Укроборонпроме": генерал США рассказал, что разозлило американцев

Во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе он подчеркнул, что Запад должен отвергнуть любой намек на признание оккупации полуострова.

Тот факт, что коммерческие суда из стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня является невероятным. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто это нормальное дело,

– сказал он.

Американский генерал уверен, что Запад должен "вернуть себе инициативу".

"Я устал реагировать на Россию все время. Мы должны взять на себя инициативу и заставить их реагировать на наши действия, для того, чтобы дать отпор их агрессии и их продолжающейся экспансии", – отметил Ходжес.

Он также отметил, что бывший госсекретарь США называл это "горизонтальной эскалацией". Так, необходимо заставить Россию "смотреть во все стороны, не позволить им выбирать, где все состоится".

Кроме того, страны мира не должны поддерживать планы России по одобрению мониторинга в Керченском проливе только "один день".

Мысль о том, что наблюдатели будут только один день смотреть, решит ли Россия позволить кораблям проходить через Керченский пролив, это – бред. Это фактически признание, что Россия имеет право выбирать, это сумасшедшее признание их суверенитета. Мы должны это отрицать,

– подчеркнул генерал.

Как присутствие международных наблюдателей на Азове влияет на действия России?

Недавно в Мариуполь прибыли главы МИД Чехии Томаш Петршичек и Дании Андрес Самуельсен совместно с украинским министром Павлом Климкиным. Из-за этого визита европейских дипломатов Россия начала пропускать больше судов через Керченский пролив. По словам Климкина, РФ боится международного давления и будет пропускать больше судов в украинские порты через пролив, если в регионе будут присутствовать международные наблюдатели.

Со своей стороны, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент напомнил, что США будут контролировать ситуацию в Черном море и сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить внешнюю агрессию и угрозы. Кроме того, в Украину приедут два американских катера.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.