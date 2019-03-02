Как США будут помогать Украине в Черном море: объяснение американского дипломата

США будут контролировать ситуацию в Черном море и сотрудничать с Украиной, чтобы предотвратить внешнюю агрессию и угрозы. Кроме того, в Украину приедут два американских катера.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что после захвата Россией украинских кораблей безопасности в Черном море нет, пишет УНИАН.

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Во время брифинга в рамках первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" дипломат подчеркнул, что США будут и в дальнейшем сотрудничать с Украиной в этой сфере.

Чтобы защититься от внешней агрессии, Украина будет участвовать в совместных учениях, тренингах. Кроме того, важной составляющей является регулярное присутствие в Черном море кораблей США.

Два американских военных катера, переданных Украине в сентябре в Балтиморе, что в США, прибудут в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году. Также Кент напомнил, что в Балтиморе в сентябре прошлого года состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island.

Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море. Но это произойдет в текущем году,

– сказал заместитель помощника госсекретаря США.

Это даст Украине новые возможности в патрулировании Черного моря. Дипломат также ответил на вопрос о позиции США по поводу оккупации Крыма.

"Наша позиция четкая и ясная: Крым – это Украина. Точка", – подчеркнул он.

Отметим, в Генштабе ВСУ сообщают, что уже в этом году в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины примут малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера.

Катера Island – какие они?Катер USCGC Cushing WPB-1321 построили на судостроительной верфи Bollinger Shipyard в штате Луизиана. Введен в состав Береговой охраны США в 1988 году. Порт приписки судна – Атлантик Бич, штат Северная Каролина. Его полное водоизмещение составляет 170,9 тонн.







Второй катер USCGC Drummond WPB-1323 построили на судостроительной верфи Bollinger Shipyard в Луизиане. На службе в Береговой охране США с 1988 года. Порт приписки – Майами Бич, штат Флорида. Его полное водоизмещение составляет 167,76 тонн.







Отмечается, что украинская сторона уже провела дефектовка катеров USCGC Cushing и USCGC Drummond, а также их систем и механизмов – они находятся в хорошем техническом состоянии.